India vs England, 5th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं. कोहली ने पांचवें और निर्णायक टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 80 रन की पारी खेली. उन्होंने 52 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. इसके साथ ही कोहली नेअपने करियर का 28वां और इस सीरीज का तीसरा अर्धशतक पूरा किया. Also Read - IND vs ENG: 5वें T20i में 80 रन ठोककर Virat Kohli ने बनाए 4 नए बेमिसाल रिकॉर्ड

कोहली से पहले टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड आस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान एरॉन फिंच के नाम था, जिन्होंने बतौर कप्तान 1462 रन बनाए थे. लेकिन अब कोहली के 1464 रन हो गए हैं. इस मामले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन 1383 रन के साथ तीसरे, इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन 1321 रन के साथ चौथे और दक्षिण अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसिस 1273 रन के साथ पांचवें नंबर पर है. Also Read - India vs England, 5th T20I: भारत ने रच दिया इतिहास, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाए सर्वाधिक T20I रन

कोहली ने साथ ही बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर किया है. बतौकर कप्तान कोहली के अब 12 अर्धशतक हो गए हैं. वहीं, केन विलियम्सन बतौर कप्तान 11 अर्धशतकों के साथ दूसरे, फिंच 10 अर्धशतकों के साथ तीसरे, मोर्गन नौ अर्धशतकों के साथ चौथे और डु प्लेसिस आठ अर्धशतकों के साथ पांचवें नंबर पर है.

इसके साथ ही विराट कोहली किसी टी20 द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. कोहली के इस पांच मैचों की टी20 सीरीज में 231 रन हो गए हैं. इस क्रम में दूसरे नम्बर पर भारत के ही लोकेश राहुल हैं. राहुल वे 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 224 रन बनाए थे.

तीसरे क्रम पर न्यूजीलैंड के कोलिन मुनरो हैं. मुनरो ने 2018 में विंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 223 रन बनाए थे. इस क्रम में चौथा नाम जिम्बाब्वे के हेमिल्टन मासाकाद्जा का है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चार मैचों की सीरीज में 222 रन जुटाए थे.

(IANS इनपुट के साथ)