India vs England 5th Test Match is not Starting From Friday: भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाला 5वां और अंतिम टेस्ट मैच आज नहीं खेला जाएगा. चौथे टेस्ट के दौरान और इसके बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में कोविड- 19 (Covid-19) के कुछ मामले सामने आए थे. इसके बाद से भारतीय दल में कुछ और मामले सामने आए हैं. इसके चलते इस मैच को फिलहाल एक दिन के लिए टाल दिया गया है. इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस मैच पर लंबी चर्चा की थी.

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला 5वां टेस्ट मैच आज यानी शुक्रवार से शुरू नहीं हो रहा है.

Eng vs Ind: Fifth Test in Manchester not starting on Friday, decision on game after more test results come in Read @ANI Story | https://t.co/uE1S4rM31I#ENGvIND pic.twitter.com/ukguYvgoW4 — ANI Digital (@ani_digital) September 10, 2021



इसके बाद कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी उपायों को अपनाया गया था और संक्रमित पाए गए स्टाफ को तुरंत टीम से अलग कर क्वॉरंटीन में भेज दिया गया था.

अभी तक भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है, जबकि सभी खिलाड़ियों के कोरोना वायरस के परीक्षण नेगेटिव आए हैं. शुरुआत में हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri), बॉलिंग कोच भरत अरुण (Bharat Arun) और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) के कोरोना पॉजिटिव गए थे. इसके बाद बुधवार को भारतीय टीम का एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया. इसके बाद इस मैच पर संदेह के बादल मंडराने लगे थे.