कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम प्रकार की अटकलों के बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बुधवार को प्रैक्टिस सेशन से संबंधित कुछ तस्‍वीरें फैन्‍स के साथ शेयर की. विराट ने सभी को यह स्‍पष्‍ट संदेश दिया कि वो पूरी तरह से स्‍वस्‍थ हैं और प्रैक्टिस मैच के दौरान भी खेलते हुए नजर आएंगे. विराट और पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा के बीच बुधवार को सोशल मीडिया पर प्‍यार भरी मस्‍ती भी देखने को मिली. अनुष्‍का ने विराट के पोस्‍ट पर मजेदार कमेंट किया.Also Read - वनडे सीरीज गंवाने से निराश नहीं है डेविड वार्नर, बोले- टेस्‍ट में सफल वापसी करेंगे

विराट कोहली ने अपने नेट सेशन की पिक्‍चर्स के साथ कैप्‍शन में लिखा था, "प्रैक्टिस वेल, स्‍टे हैप्‍पी." विराट कहना चाहते थे कि अच्‍छे से प्रैक्टिस करो और खुश रहो. इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुष्‍का ने हार्ट वाली इमोजी भेजी और लिखा, "एंड स्‍टे क्‍यूट." यानी आप साथ में ऐसे ही प्‍यारे भी दिखते रहो.

काउंटी क्‍लब लीसेस्‍टरशायर ने भी विराट कोहली का एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्‍तान प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि 23 जून से होने वाले चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच में विराट हिस्‍सा जरूर लेंगे.

