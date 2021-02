India vs England Controversy: इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच ने तीसरे अंपायर के फैसले की गलती का सामना करने के बाद फैसला समीक्षा प्रणाली (DRS) की तुलना फुटबॉल में होने वाले वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) से करते हुए कहा कि यह अब भी ‘विवादास्पद है’’ (India vs England Controversy). यह घटना दिन के 75वें ओवर (India vs England 2nd test, day 1) में हुई जब जैक लीच की गेंद रहाणे (Ajinkya Rahane) के ग्लव्ज को छूती हुई फारवर्ड शार्ट लेग क्षेत्ररक्षक ओली पोप के हाथ में चली गयी. Also Read - India vs England: मुश्किल पिच पर Rohit Sharma का शतक, पूर्व दिगग्जों ने जमकर की तारीफ

इंग्लैंड (IND vs ENG) ने अपील की लेकिन मैदानी अंपायर ने इसे ठुकरा दिया और तीसरे अंपायर अनिल चौधरी ने यह सोचकर रिव्यू खारिज कर दिया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर गयी थी और मेहमान टीम ने पगबाधा की अपील की थी. Also Read - IND vs ENG: Rohit Sharma के नाम रहा मैच का पहला दिन- मजबूत स्थिति में भारत, तस्वीरों में देखें सभी खास पल

लीच ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम तीसरे अंपायर को गेंद के एक्शन को देखे, वे पगबाधा देख रहे थे, हमें पता था कि वह इस तरह (पगबाधा) आउट नहीं होगा. हम यह चाहते थे कि वह पैड से टकराने के बाद गेंद को देखे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह आज थोड़ा वीएआर की तरह लगा, यह विवादास्पद है, लेकिन यह ऐसा ही है.’’ Also Read - IND vs ENG: Rohit Sharma के डैडी हंड्रेड की बदौलत मजबूत स्थिति में भारत

हालांकि इंग्लैंड ने स्पष्ट किया कि वे ग्लव्ज से छूकर गयी गेंद के कैच होने की अपील कर रहे हैं, बल्ले से छूने की नहीं. रहाणे हालांकि बाद में छह गेंद बाद आउट हो गये, उन्हें मोईन अली ने 67 रन पर बोल्ड किया.

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट तीसरे अंपायर अनिल चौधरी की भूल से काफी खिन्न हो गये जिसके कारण उन्हें भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का विकेट नहीं मिल सका और एक डीआरएस रिव्यू भी चला गया.

बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखकर रूट काफी निराश हो गये और कप्तान ने यह मामला मैदानी अंपायरों के समक्ष उठाया. चौधरी के ठुकराने से इंग्लैंड ने एक रिव्यू भी गंवा दिया था. हालांकि अब इंग्लैंड को खेल के दूसरे दिन के लिए बड़ा इनाम मिला है. दरअसल DRS विवाद के बाद में आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के खेलने के नियम 3.6.8 के अंतर्गत इंग्लैंड का यह रिव्यू बहाल कर दिया गया.

उन्होंने कहा, ‘‘ उन्होंने कहा कि वे देख रहे थे, वे कैच आउट को भी देखेंगे लेकिन फिर पगबाधा देखने लगे, हम कुछ और देखना चाहते थे लेकिन उन्होंने उस चीज को देखा ही नही.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम निराश थे. अगले ही ओवर में हालांकि का विकेट गिरने से थोड़ी राहत मिली.’’

रोहित शर्मा के स्टंप्स का फैसला भी इंग्लैंड के खिलाफ गया. लीच ने कहा, ‘‘ बेन फोक्स को भी संदेह था कि वह आउट है और जब हमने देखा तो हमें भी उम्मीद थी की फैसला हमारे पक्ष में रहेगा.’’

दिन के खेल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘ यह हमारे लिए मुश्किल दिन था, हमें कल धैर्य से खेलना होगा. दिन (शनिवार) के आखिर में हमें कुछ विकेट मिले जो अच्छा रहा. नयी गेंद से कल सुबह हम कुछ विकेट झटक सकते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपने देखा कि रोहित शर्मा और अजिक्य रहाणे जब क्रीज पर जम गये तब आसानी से रन बनाने लगे. हमें उम्मीद है कि हमारे बल्लेबाज भी ऐसा करेंगे.’’

(इनपुट भाषा)