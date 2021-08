India vs England Leeds Test: लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद भारत मजबूत इरादों के साथ लीड्स में तीसरा टेस्ट खेलने पहुंचा था. यहां कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय क्या लिया पूरी टीम औंधे मुंह गिर गई और सिर्फ 78 रनों पर ऑलआउट हो गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 120 रन जोड़ लिए हैं और उसने भारत पर 42 रन की बढ़त बना ली है. जाहिर है इंग्लैंड इस वक्त इस मैच में बेहद मजबूत स्थिति में है और ऐसे में मैदान पर मैच का लुत्फ लेने आए इंग्लिश फैन्स ने भी टीम इंडिया से मजे लेने में गुरेज नहीं किया.Also Read - IND vs ENG, 3rd Test: इंग्‍लैंड ने बिना विकेट गंवाए ही बना दिए भारत की पारी के रन, जानें इतिहास में कब-कब हुआ ऐसा

इस बीच अपनी तेज बॉलिंग और आक्रामक बॉडी लेंग्वेज के लिए मशहूर हो रहे युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) से जब इंग्लैंड के दर्शकों ने मजे लिए तो उन्होंने यहां भी उन्हें करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई. सिराज के ये तेवर देखकर मैच में कॉमेंट्री कर रहे इंग्लिश कॉमेंटेटर भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए. Also Read - IPL 2021 UAE: राजस्‍थान रॉयल्‍स ने क्रैक की बड़ी डील, नंबर-1 टी20 गेंदबाज को किया साइन

Mohammed Siraj signalling to the crowd “1-0” after being asked the score.#ENGvIND pic.twitter.com/Eel8Yoz5Vz

— Neelabh (@CricNeelabh) August 25, 2021