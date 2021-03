Pink Ball Test Pitch Rated Average: अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेले गए डे-नाइट टेस्‍ट मैच (Dan-Night Test Match) की रेटिंग सामने आ गई है. भारत-इंग्‍लैंड (India vs England) के बीच इस मुकाबले की पिच को औसत दर्जे की रेटिंग दी गई है. बताया गया है कि इस मुकाबले की पिच ना तो बेहद अच्‍छी थी और ना ही ज्‍यादा खराब. ये मुकाबला महज दो दिन में खत्‍म हो गया था, जिसके बाद पिच की गुणवत्‍ता को लेकर बवाल हो गया था. Also Read - India vs England, 2nd T20I: मैच पर होगा बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

इसी मैदान पर सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्‍ट मैच भी खेला गया है. उक्‍त मैच के लिए तैयार की गई पिच को गुड (अच्‍छी) रेटिंग दी गई है.

नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ है. इस स्‍टेडियम की क्षमता एक लाख 32 हजार है. इस पिच पर पहले अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबले में ही महज दो दिन में मैच खत्‍म होना अपने आप में एतिहासिक था. इस मुकाबले को टेस्‍ट इतिहास के सबसे छोटे मुकाबलों में शुमार किया गया.

पिच को लेकर आईसीसी ने साल 2018 में रेटिंग देना शुरू किया था. औसत रेटिंग पर आईसीसी कोई कार्रवाई नहीं करत है लेकिन औसत से कम और खराब रेटिंग मिलने पर आईसीसी उक्‍त पिच को एक डिमेरिट प्‍वाइंट देता है. मैच रेफरी अंपायर के साथ सलाह करने के बाद पिच को रेटिंग देते हैं.

बता दें कि भारत ने तीसरे टेस्‍ट में 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं, चौथे मुकाबले को भारत मैच के तीसरे दिन पारी और 25 रन से जीतने में कामयाब रहा था. भारत ने टेस्‍ट सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा किया.