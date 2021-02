भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में करारी हार का नुकसान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैकिंग (ICC World Test Championship) में भी भुगतना पड़ा है. 227 रन की हार के बाद टीम इंडिया अब इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि इंग्लैंड की टीम यहां पहले स्थान पर पहुंच गई है. इसका मतलब है कि पहली बार हो रही इस टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड ने क्वॉलिफाई करने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया है. Also Read - India vs England: हार पर बोले कप्तान Virat Kohli- इंग्लैंड को दबाव में नहीं ला पाए

चेन्नई टेस्ट की अंतिम पारी में भारत के सामने 420 रन का विशाल लक्ष्य था. मैच के 5वें और अंतिम दिन टीम इंडिया दूसरे सत्र में ही 192 रनों पर सिमट गई. दूसरी पारी में भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली सर्वाधिक 72 रन बना पाए. उनके अलावा ओपनिंग बल्लेबाज शुबमन गिल ने फिफ्टी जमाई. लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा टीम का कोई भी बल्लेबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया.

इस साल लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहले ही क्वॉलीफाई कर चुकी है. उसका विजयी अंकों का प्रतिशत 70.0 है और उसे अब कोई सीरीज नहीं खेलनी है.

