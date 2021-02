चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन जोड़ लिए हैं. इन 300 रनों के स्कोर में आधे से ज्यादा रन स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के बल्ले से निकले हैं. रोहित ने चेपॉक की इस पिच पर एक छोर को संभाले भी रखा और रनों की झड़ी भी बनाए रखी. उन्होंने 231 गेंदों की अपनी पारी में 18 चौके और 2 छक्कों की मदद से 161 रन बनाए. चेन्नई की इस पिच पर बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी और पहले 10 ओवरों के बाद ही स्पिनर बॉलिंग अटैक पर आए तो उन्हें नई और ठोस गेंद से ही अच्छा खासा स्पिन मिल रहा था. Also Read - IND vs ENG: Rohit Sharma के नाम रहा मैच का पहला दिन- मजबूत स्थिति में भारत, तस्वीरों में देखें सभी खास पल

भारत ने एक छोर से कुल 86 के स्कोर पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए थे. लेकिन रोहित शर्मा एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने शुरुआत से ही स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा. रोहित ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर मैच की सबसे उपयोगी साझेदारी निभाई. वह 161 के निजी स्कोर पर जैक लीच का शिकार बने. लेकिन आउट होने से पहले वह भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे. Also Read - IND vs ENG: Rohit Sharma के डैडी हंड्रेड की बदौलत मजबूत स्थिति में भारत

टेस्ट करियर में रोहित का यह कुल 7वां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला शतक है. अपनी इस लाजवाब पारी के बूते उन्होंने लड़खड़ाती भारतीय पारी को बखूबी संभाला. उनकी इस पारी की तारीफ भारत और इंग्लैंड के कई पूर्व दिग्गज बल्लेबाजों ने की है. इस टर्न लेती विकेट पर बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं हैं लेकिन रोहित जिस अंदाज में खेले उससे कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी जमकर सराहना की है. Also Read - India vs England: Rohit Sharma ने जड़ी टेस्ट करियर की 7वीं सेंचुरी, भारत को संभाला

Well played @ImRo45 One of most satisfying century in challenging conditions. Also shows the importance of positive intent, decisive footwork when batting on a tough pitch. Now convert this into a biggie. #INDvsENG #class #elegance @StarSportsIndia pic.twitter.com/h9yGqmKJvs — VVS Laxman (@VVSLaxman281) February 13, 2021

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपने टि्वटर पर लिखा, ‘शानदार रोहित शर्मा, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह शतक बिल्कुल संतोषजनक है. इसके साथ ही आपने इस मुश्किल भरी पिच पर पॉजिटिव इरादे, निर्णायक फुटवर्क भी दिखाया.’ लक्ष्मण ने उनसे इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करने की आस लगाई थी, जो उन्होंने लगभग पूरी कर दी.

Top class @ImRo45 you are a beauty. Brilliant 100 #INDvsENG — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 13, 2021

भारतीय टीम के सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ‘आप बेहतरीन हैं रोहित शर्मा, एकदम टॉप क्लास. बेहतरीन शतक!’

Another great knock by my brother @ImRo45 , always making a mark on the field. All the best, hope to see you soon🙌 #INDvENG #GoHitman #Goals 🏏 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 13, 2021

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने लिखा, ‘मेरे भाई रोहित की एक और शानदार पारी. वह हमेशा मैदान पर छाप छोड़ते हैं. भविष्य के लिए शुभकामनाएं. जल्दी ही मिलने की कामना करता हूं.’

This is already looking like a Match winning innings from @ImRo45 !!! He seems to be able to hit a boundary off the spinners whenever he wants …. #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 13, 2021

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो रोहित की इस पारी को अभी से मैच विनिंग पारी घोषित कर दिया है. वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘रोहित शर्मा की यह पारी पहले ही मैच विनिंग पारी की तरह दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि स्पिनरों के खिलाफ वह जहां चाह रहे हैं वहीं गेंद को बाउंड्री की ओर भेज रहे हैं.’