India vs England, 1st T20I: टेस्‍ट सीरीज के बाद अब भारत और इंग्‍लैंड की टीमों को 12 मार्च से अहमदाबाद के सरदार पटेल स्‍टेडियम में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. विराट एंड कंपनी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में होने वाली इस सीरीज के लिए इस वक्‍त नेट्स में जमकर पसीना बहा रही है. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya Practice Video) ने मंगलवार को प्रैक्टिस का एक वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया.

एक मिनट की वीडियो में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) नेट्स में चौके छक्‍के लगाते नजर आ रहे हैं. हार्दिक पांड्या ने बल्‍लेबाजी कोच विक्रम राठौर (Vikram Rathore) की देखरेख में पुल शॉट लगाए. इसके अलाव वो ड्राइव और हवाई फायर करते हुए भी नजर आए. पांड्या को नेट्स में हर प्रकार की गेंदें डाली गई. अंत में उन्‍होंने नेट्स में जमकर गेंदबाजी भी की.

लंबे समय तक चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद हार्दिक पांड्या ने बीते साल आईपीएल के प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी. इसके बाद वो ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी20 टीम का भी हिस्‍सा रहे. हालांकि चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाने के कारण उन्‍होंने गेंदबाजी से दूरी बनाए रखी थी.