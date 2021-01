भारतीय तेज बैट्री का मजबूत हिस्‍सा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) अब धीरे-धीरे स्पिन में भी हाथ आजमाने लगे हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के बाद अब शुरू होने वाली इंग्‍लैंड के खिलाफ (India vs England) टेस्‍ट सीरीज से पहले बुमराह ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया. इस दौरान उन्‍होंने पूर्व भारतीय कप्‍तान व स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) के गेंदबाजी एक्‍शन को फॉलो करते हुए फिरकी गेंद डाली. Also Read - इंग्लैंड के टॉप-3 बल्लेबाजों में निरंतरता की कमी है; टीम इंडिया जीत की मजबूत दावेदार: इयान चैपल

बीसीसीआई की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की इस खास गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, " हमने अब तक जसप्रीत बुमराह को सटीक यॉर्कर और खतरनाक बाउंसर मारते हुए देखा है. यहां हम आपके लिए बुमराह का ऐसा वर्जन लाए हैं, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. "

Well done Boom. Pretty close 👍🏽. You are an inspiration to the next generation of young fast bowlers who are imitating your style. Best wishes for the upcoming series.

— Anil Kumble (@anilkumble1074) January 31, 2021