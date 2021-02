सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो भारतीय क्रिकेट टीम को दो गेंदबाज- मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव आपस में झगड़ा करते नजर आए रहे हैं। Also Read - Unlucky Pujara: अनोखे तरीके से चेतेश्‍वर पुजारा हुए आउट, नहीं की होगी ऐसी कल्‍पना, देखें VIDEO

यू-ट्यूब पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में तेज गेंदबाज सिराज गुस्से में कुलदीप की गर्दन पकड़ उनसे कुछ कहते हुए दिख रहे हैं। वहीं टीम इंडिया सके कोच रवि शास्त्री झगड़ा कर रहे दोनों खिलाड़ियों से आगे खड़े हुए हैं लेकिन वो इस झड़प को रोकने की कोशइश नहीं कर रहे हैं।

बता दें कि सिराज और कुलदीप, दोनों ही भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं।

What is this between Siraj and Kuldeep?

Is he being mistreated ?@vikrantgupta73 @rawatrahul9 pic.twitter.com/nUSAxIj25G

