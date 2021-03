India vs England, 3rd ODI: भारत ने इंग्लैंड को 28 मार्च को पुणे में खेले गए अंतिम वनडे मुकाबले में 7 रन से मात देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. सैम कर्रन ने नाबाद 95 रन बनाने के अलावा 1 शिकार भी किया, जिसके चलते उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, जबकि जॉनी बेयरस्टो ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रहे. Also Read - India vs England, 3rd ODI: जोस बटलर ने दी भारत को जीत की बधाई, Sam Curran को लेकर कही ये बात

आइए, अब नजर डालते हैं इस शृंखला के टॉप-5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की फेहरिस्त पर… Also Read - IND vs ENG: नाबाद 95 रन ठोककर भी इंग्लैंड को नहीं दिला पाए जीत, Sam Curran ने बताई वजह

वनडे सीरीज में जॉनी बेयरस्टो ने सर्वाधिक 219 रन बनाए. इस दौरान बेयरस्टो के बल्ले से 17 चौके और 14 छक्के भी देखने को मिले. वहीं केएल राहुल (177) इस मामले में दूसरे पायदान पर रहे. Also Read - Sam Curran को MoM, बेयरस्‍टो को सीरीज दिए जाने से हैरान हैं Virat Kohli, इन्‍हें बताया अपना चैंपियन

सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज-

219 – जॉनी बेयरस्टो (3 मैच)

177 – केएल राहुल (3 मैच)

169 – शिखर धवन (3 मैच)

155 – रिषभ पंत (2 मैच)

135 – बेन स्टोक्स (3 मैच)

बात अगर सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की करें, तो शार्दुल ठाकुर टॉप पर रहे, जिन्होंने 3 मैचों में 23.3 ओवर फेंके और 141 रन देकर 7 शिकार किए. वहीं भुवनेश्वर कुमार (6 विकेट) दूसरे स्थान पर रहे. इस फेहरिस्त में टॉप-3 गेंदबाज भारत के ही रहे.

सबसे अधिक विकेट झटकने वाले गेंदबाज-

7 – शार्दुल ठाकुर (3 मैच)

6 – भुवनेश्वर कुमार (3 मैच)

6 – प्रसिद्ध कृष्णा (3 मैच)

5 – मार्क वुड (2 मैच)

4 – बेन स्टोक्स (3 मैच)

बता दें कि मेजबान भारत ने तीसरे और निर्णायक वनडे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.2 ओवर में 329 रन का स्कोर बनाया और फिर इंग्लैंड को 50 ओवर में नौ विकेट पर 322 रन पर रोक दिया.

इंग्लैंड के लिए सैम कर्रन ने 83 गेंदों पर नौ चौकों और तीन छक्के की बदौलत 95 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा डेविड मलान ने 50 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 50, लियाम लिविंगस्टोन ने 36 और बेन स्टोक्स ने 35 रन बनाए. भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने चार, भुवनेश्वर कुमार ने तीन और टी नटराजन ने एक विकेट लिए.