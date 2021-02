Load More

India vs England, 3rd Test Day 1, LIVE: भारत और इंग्लैंड की टीमें पिंक बॉल से डे-नाइट टेस्ट खेलने को तैयार हैं. टेस्ट इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब दोनों टीमें गुलाबी गेंद से किसी टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. 4 टेस्ट की सीरीज का यह तीसरा मैच है, जो अहमदाबाद के नए बने सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले सीरीज के 2 टेस्ट चेन्नई में खेल गए थे. पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था, जबकि दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने बाजी मारकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया था. अब यहां से दोनों टीमें बाकी के दोनों मैच जीतकर यह सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट अपने नाम करना चाहेंगी. भारत के लिए शुबमन गिल और रिषभ पंत समेत कुछ युवा खिलाड़ी पहली बार पिंक बॉल टेस्ट में हिस्सा लेंगे. Also Read - India vs England, 3rd Test: इंग्लैंड ने भारत में अपना दूसरा छोटा स्कोर बनाया; अक्षर के नाम दर्ज हुआ ये कीर्तिमान