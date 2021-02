Load More

India vs England, 3rd Test Day 2, LIVE: अहमदाबाद में पिंक बॉल (IND vs ENG Pink Ball Test) से खेले जा रहे टेस्ट में टीम इंडिया आज 99/3 से अपनी पारी को आगे बढ़ाएगी. ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (57*) बुधवार को पहले दिन का खेल खत्म होने पर अपना अर्धशतक जमाकर नाबाद थे. दूसरे छोर पर उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (1*) सुरक्षित क्रीज से लौटे. इंग्लैंड के लिए पहले दिन का आखिरी ओवर थोड़ी राहत लेकर जरूर आया. जैक लीच के इस ओवर में कप्तान विराट कोहली (27) बोल्ड हो गए. इससे पहले रोहित और विराट ने 54 रन की साझेदारी निभाकर इंग्लैंड को दबाव में ला दिया था. Also Read - India Vs England Pink Test Day One Records: इंग्लैंड के साथ तीसरे टेस्ट के पहले दिन Motera पर बने कई रिकॉर्ड, जानें किसने क्या किया कारनामा...

इससे पहले इंग्लिश टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था लेकिन जैक क्राउली (53) को उसका कोई भी बल्लेबाज भारतीय स्पिन अटैक का सामना नहीं कर पाया. अक्षर पटेल (6/38/) औक रविचंद्रन अश्विन (3/26) की जोड़ी ने मिलकर इंग्लैंड के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. इंग्लैंड की पूरी टीम यहां 112 रन पर ढेर हो गई. मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया से यहां इंग्लैंड पर अब बड़ी बढ़त बनाने की उम्मीद है. Also Read - India vs England: मोटेरा में अक्षर-अश्विन का जलवा; पहले दिन स्टंप तक 13 रन से पीछे भारतीय टीम