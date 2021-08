Nasser Hussain Criticized Virat Kohli’s Captaincy: इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया (India Tour of England) 5 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से बराबर है, जबकि अभी सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाने बाकी है. सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत गुरुवार से केनिंग्टन के ओवल मैदान पर होगी. तीसरा टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम के संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसै न (Nasser Hussain) ने कहा कि भारतीय टीम को रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की वापसी पर सोचना चाहिए. उनके होने से टीम को सही संतुलन मिल सकता है.Also Read - India vs England: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को भरोसा- जल्दी ही शतक जड़ते दिखाई देंगे Virat Kohli

इंग्लिश मीडिया वेबसाइट डेली मेल में नासिर हुसैन ने लिखे अपने लेख में भारतीय टीम के टीम कॉम्बिनेशन पर अपनी बात कही है. नासिर हुसैन ने लिखा कि टीम इंडिया को इस सीरीज में अभी भी अपना सही कॉम्बिनेशन तलाशना है. उन्होंने रिषभ पंत के एक स्थान ऊपर खेलने पर सवाल उठाए हैं. हुसैन ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए रिषभ पंत (Rishabh Pant) नंबर 6 पर खेलना सही नहीं करार दिया है. उन्होंने कहा कि वह इंग्लिश परिस्थितियों में ड्यूक्स गेंद के खिलाफ खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं.

हुसैन ने कहा कि वह यहां इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि भारत के पास फिलहाल हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसा तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं है.

उन्होंने आगे लिखा, ‘भारत के पास जो है वह ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, जिनकी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग नंबर 2 है और यह रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) हैं, जो बेहतर बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं, जिनके नाम 5 टेस्ट शतक हैं. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में भी खिलाया जाना चाहिए था और उन्हें आगामी ओवल टेस्ट में भी मौका मिलना ही चाहिए.’

53 वर्षीय नासिर हुसैन ने कहा कि भारत के पास टीम में संतुलन लाने का जो हल दिखता है वह यही है कि वह अश्विन को टीम में एक तेज गेंदबाज की जगह लेकर आए. यह तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) होगें, जो पिछले टेस्ट में लय से भटके हुए दिखाई दिए. अगर रवींद्र जडेजा अपने घुटने की चोट से परेशान नहीं हैं तो अश्विन को उनके जोड़ीदार के रूप में खिलाया जा सकता है.

हालांकि हुसैन ने अपनी टीम इंग्लैंड को भी चेतावनी दी है कि वह भारतीय टीम को हल्के में बिल्कुल न ले यह टीम वापसी करना जानती है. उन्होंने बीते ऑस्ट्रेलिया दौरे का उदाहरण देकर भारत की क्षमता को याद दिलाया है, जब उसने एडिलेड में 36 रन पर ऑलआउट होकर सीरीज में दमदार वापसी की और वह टेस्ट सीरीज ही 2-1 से अपने नाम कर ली, वह भी तब जब विराट कोहली (Virat Kohli) छुट्टियों पर टीम को छोड़कर भारत लौट आए थे.