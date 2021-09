टीम इंडिया के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट में शानदार शतक (Rohit Sharma Smashed Hundred in England) जमा दिया है. रोहित ने 204 बॉल में अपने टेस्ट करियर का यह 8वां शतक अपने नाम किया. इस पारी के दौरान रोहित ने अपने स्वभाव के विपरीत सेट होने जरूर कुछ समय लिया लेकिन जब एक बार उन्होंने पिच पर अपनी आंखें जमा लीं तो फिर मैदान के चारों ओर शॉट लगाकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी. जब वह 94 के निजी स्कोर पर थे, तो उन्होंने मोईन अली की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़कर अपना यह शतक पूरा किया.Also Read - पहले दिन के मुकाबले तीसरे दिन गेंदबाजों के लिए कम मददगार है ओवल की पिच: ओली पोप

यह उनका इस पारी में पहला छक्का था. रोहित ने अपना 8वां टेस्ट शतक 13 पारियों के गैप के बाद लगाया है. विदेशों में यह उनका पहला टेस्ट शतक है. इससे पहले उन्होंने अपने सभी 7 टेस्ट शतक अपने घर में जड़े थे. अपने टेस्ट करियर का 43वां मैच खेल रहे रोहित ने बतौर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अपने करियर की शुरुआत की थी. Also Read - अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे सलामी बल्लेबाज बने रोहित शर्मा

💯 for HITMAN

First away Test ton for @ImRo45 👏👏

He also breaches the 3K Test-run mark.#TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/KOxvtHQFGB

— BCCI (@BCCI) September 4, 2021