इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे मुकाबले के दौरान डगआउट में बैठकर खाना खाते नजर आए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया। Also Read - India vs England 3rd T20 Dream11 Prediction: तीसरे टी20 में वापसी करेंगे रोहित शर्मा; बाहर होगा ये सलामी बल्लेबाज

दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद रोहित ने टी20 सीरीज के पहले दो मैचों से आराम लेने का फैसला किया था। चूंकि रोहित अब भी भारतीय टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं इसलिए वो दोनों मैचों के दौरान भारतीय टीम के साथ मौजूद थे। Also Read - WATCH: विराट कोहली-इशान किशन की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने टी20 सीरीज बराबर की

रविवार को खेले गए दूसरे टी20 मैच के दौरान रोहित का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भारतीय डगआउट में बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके साथ टीम इंडिया के कोच मुख्य रवि शास्त्री और सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य भी मौजूद हैं। Also Read - IND vs ENG: फिफ्टी जड़ने के बाद मुझे Virat Kohli ने कहा, ओए! चारों तरफ घूमकर बैट दिखा: Ishan Kishan

On a lighter vein, I always wonder why we need bullet train as we hv ample time to gossip about what rohit sharma was eating in dugout☺️

— Reddys’ (@Reddys7) March 15, 2021