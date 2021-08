भारत और इंग्लैंड (India vs England Test Series) की टीमें आज नॉटिंघम के मैदान पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने उतरेंगी. इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग XI (Team India Playing XI For 1st Test) कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. युवा शुबमन गिल (Shubman Gill) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) पहले ही इस टेस्ट से बाहर हैं. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाने पर फोकस कर रहा है. फिलहाल इस भूमिका के लिए भारत के पास हार्दिक पांड्या नहीं हैं ऐसे में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) का खेलना तय दिख रहा है. मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इसके संकेत भी दिए हैं.Also Read - चेतेश्वर पुजारा को अकेला छोड़ दें, खिलाड़ियों को खेल की खामियों को खुद परखना होता है: कोहली

इससे पहले शार्दुल ठाकुर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलने का मौका मिला था. यहां उन्होंने मुश्किल में फंसी भारतीय टीम के लिए अपने बल्ले से 67 रन की पारी खेली और इस मैच में कुल 7 विकेट निकालकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. भारत ने शार्दुल के इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सीरीज जिताने में टीम की मदद की थी.

टीम इंडिया में मान्यता प्राप्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) फिलहाल बॉलिंग फिट न होने के कारण टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं. कैप्टन कोहली ने पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर एक वर्चुअल मीडिया से बातचीत में शार्दुल को खिलाने के संकेत दिए हैं.

उन्होंने कहा, ‘हां, वह निश्चितरूप से (एक ऑलराउंडर के रूप में) हो सकता है. वह पहले से ही एक बहु-आयामी क्रिकेटर हैं और यह उनके बारे में ब्रिस्बेन जैसे प्रदर्शनों के साथ अधिक से अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने के बारे में है. उनके जैसा कोई स्पष्ट रूप से टेस्ट टीम या खेल के किसी अन्य प्रारूप में अधिक संतुलन बहुत कुछ लाता है,’

कोहली ने कहा कि पंड्या और ठाकुर जैसे बल्लेबाज जो गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, टीम को जीत दिलाने में काफी मदद करते हैं. भारत के कप्तान ने कहा कि हार्दिक ने अतीत में हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. अभी वह वापस पटरी पर आ रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘लेकिन हां, इस प्रकार के क्रिकेटर निश्चित रूप से टीम की बड़े पैमाने पर मदद करते हैं. शार्दुल हमारे लिए एक बड़ी संभावना है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बनने (ऑलराउंडर) जा रहा है उसे न केवल सीरीज में बल्कि आगे बढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है.’

(इनपुट : एजेंसी)