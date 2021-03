शीर्ष क्रम बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (57) के अर्धशतक और श्रेयस अय्यर (37) की शानदार पारी की बदौलत भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जारी चौथे टी20 मुकाबले में आठ विकेट पर 185 रन का स्कोर बना लिया। Also Read - India vs England, 4th T20I: सूर्यकुमार यादव को आउट देने पर भड़के Virender Sehwag, थर्ड अंपायर को किया ट्रोल

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत को 21 रन के स्कोर पर ही रोहित शर्मा (12) के रूप में पहला झटका लग गया। इसके बाद केएल राहुल (14) और सूर्यकुमार ने दूसरे विकेट के लिए 27 गेंदों पर 42 रन जोड़े। रोहित को जोफ्रा आर्चर ने और राहुल को बेन स्टोक्स ने आउट किया। Also Read - India vs England: सूर्यकुमार यादव के विकेट पर भड़के पूर्व दिग्गज; फैंस ने कहा NOT OUT

इसके बाद हालांकि पिछले मैचों में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली (1) इस बार असफल रहे और आदिल राशिद का शिकार बन बैठे। कोहली के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने रिषभ पंत (30) के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जोड़े। Also Read - India vs England, 4th T20I: Rohit Sharma ने रच दिया इतिहास, T20I में कोई भारतीय ना कर सका था ऐसा

सूर्यकुमार को सैम कर्रन ने जबकि पंत को आर्चर ने अपना दूसरा शिकार बनाया। सूर्यकुमार ने अपने डेब्यू मैच में 31 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्के लगाए। वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने 23 गेंदों पर चार चौके जड़े।

अंत में अय्यर ने 18 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से शानदार पारी खेलकर भारत को आठ विकेट पर 185 रनों तक पहुंचाया। हार्दिक पंडया ने 11, शार्दूल ठाकुर ने नाबाद 10 और वाशिंगटन सुंदर ने चार रन बनाए।

इंग्लैंड की ओर से आर्चर ने 33 रन देकर चार विकेट लिए, जो कि उनके करियर की बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है। उनके अलावा राशिद, मार्क वुड, स्टोक्स और कर्रन को एक-एक विकेट मिला।