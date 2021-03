India vs England, T20I Series: भारत-इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए दोनों टीमों ने अपनी कमर कस ली है. भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि ‘यॉर्कर किंग’ के नाम से मशहूर टी नटराजन पहले टी20 मैच से बाहर हो सकते हैं. Also Read - जोस बटलर का आलोचकों को करारा जवाब, 'IPL कभी नहीं छोड़ सकता, इससे काफी कमाई होती है'

'ईएसपीएन क्रिकइंफो' के अनुसार, टी नटराजन इस वक्त बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलेटेशन से गुजर रहे हैं. वह कब तक फिट हो सकेंगे, फिलहाल इसका पता नहीं लग सका है. एनसीए ने टीम मैनेजमेंट को इस बारे में जानकारी दे दी है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">T Natarajan is currently at the National Cricket Academy in Bengaluru for rehabilitation from injury. He may not feature in the T20I series opener against England <a href="https://twitter.com/hashtag/INDvENG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INDvENG</a> <a href="https://t.co/kr392mHOMP">https://t.co/kr392mHOMP</a></p>— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) <a href="https://twitter.com/ESPNcricinfo/status/1369349791180849157?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8″></script>

वहीं टीम इंडिया के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को इस पांच टी20 मैचों की सीरीज में संभवत: तभी मौका मिल सकता है, जब केएल राहुल या रोहित शर्मा में से कोई चोटिल हो, या किसी को आराम दिया जाए.

बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से मात दी थी, जिसके बाद अब टी20 शृंखला खेली जानी है. इसके पश्चात् दोनों टीमें 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज में भी भिड़ेंगी.

इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर.