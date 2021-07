इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया का 5 टेस्ट की सीरीज का मिशन शुरू होने में अब करीब एक सप्ताह का समय ही बचा हैं. ऐसे में विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्व में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England Test Series) हर मोर्चे पर अपनी कमर कसने की तैयारी कर रही है.Also Read - भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की तुलना कर बोले Wasim Akram- उन्होंने 10 साल पहले उठाया यह कदम

इन दिनों टीम इंडिया डरहम में प्रैक्टिस कर रही है और मंगलवार को उसने डरहम क्रिकेट मैदान की मुख्य पिच (सेंटर पिच) पर अपने खेल का अभ्यास किया. भारतीय टीम के लिए और भी राहत की बात है कि हाल ही में कोरोना वायरस से उबर चुके उसके युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने भी अन्य खिलाड़ियों के साथ नेट में अभ्यास किया. Also Read - IND vs ENG: पूर्व खिलाड़ी ने ढूंढी Prithvi Shaw की कमजोरी, इंग्लैंड दौरे से पहले किया सावधान

#TeamIndia back at it and having a centre wicket training at Durham Cricket Club ahead of the five-match Test series against England.#ENGvIND pic.twitter.com/Y71qe4b4mo

— BCCI (@BCCI) July 27, 2021