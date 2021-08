भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर सोमवार को ऐतिहासिक (India Beat England in Lord’s Test) जीत दर्ज की है. मैच के चौथे दिन संकट में घिर चुकी टीम इंडिया ने (Mohammed Shami) मोहम्मद शमी (56*) और (Jasprit Bumrah) जसप्रीत बुमराह (34*) के बीच 89 रन की अविजित साझेदारी (Mohammed Shami and Jasprit Bumrah Played Crucial Partnership) ने इंग्लैंड को उल्टे दबाव में घेर लिया. इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 120 रन पर समेट दी और यह मैच 151 रन से अपने नाम कर लिया.Also Read - India vs England 2nd Test Day-5: शमी-बुमराह ने आखिरी दिन पलट दिया मैच का रुख, ये हैं भारत की जीत के 5 कारण

अब टीम इंडिया इस 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. मैच में जीत दर्ज करने के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने पूरी टीम को इस जीत का श्रेय दिया है. उन्होंने खासतौर से बुमराह और शमी की भी तारीफ की, जिन्होंने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. Also Read - India vs England, 2nd Test: भारत ने ऐतिहासिक Lord's मैदान पर दर्ज की तीसरी जीत, सीरीज में बनाई लीड

इसके अलावा विराट कोहली (Virat Kohli) ने खासतौर से मैदान पर हुई टेंशन का भी जिक्र किया. विराट ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर खेल से अलग जो टेंशन पैदा की, उसने हमें जीतने में और मदद की. टीम के सभी खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए बेकरार थे. Also Read - India vs England. 2nd Test: लॉर्ड्स में विराट ने गर्मजोशी से रोहित को लगाया गले, Video होने लगा वायरल

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘पूरी टीम पर सुपर से भी ऊपर का नाज है. पिच पर मैच के 5वें दिन गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं थी. लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग की और वे अपनी योजनाओं पर डटे रहे वह काबिलेतारीफ है. दूसरी पारी में हमने जो बैटिंग की. खासतौर से जसप्रीत और शमी ने वह कमाल थी. हमें पूरा भरोसा था कि हम उन्हें 60 ओवर में ऑल आउट कर देंगे और हमने यह कर दिया.’

विराट कोहली ने इसके अलावा कहा, ‘हमारी दूसरी पारी के दौरान मैदान पर जो टेंशन पैदा की गई (इंग्लैंड के क्रिकेटर बुमराह और शमी को स्लेज कर रहे थे) उसने हमें जीतने में और मदद की. हमें हमारी इस जीत पर गर्व है.’