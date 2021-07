India vs England Test Series 2021: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी हो गई है. टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) अज्ञात अंदरूनी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला से बाहर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभमन गिल की पिंडली चोटिल है या उनकी हैमस्ट्रिंग में दिक्कत है, जिसे ठीक होने में समय लगेगा. यह पता नहीं है कि उन्हें कब यह चोट लगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गिल को चार अगस्त से शुरू होने वाली शृंखला से पूर्व ऑपरेशन करवाने की जरूरत है या नहीं? Also Read - IND vs ENG: टीम इंडिया को झटका- Shubman Gill चोटिल, हो सकते हैं बाहर

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सीनियर अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘शुभमन के पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर होने की संभावना है, हालांकि अभी इसमें एक महीने का समय है. हमें जितना पता है चोट गंभीर है.’’ Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ Shubman Gill नहीं Mayank Agarwal को मिलना चाहिए मौका: Sunil Gavaskar

शुभमन गिल अब तक 3 वनडे और 8 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. भले ही शुभमन गिल के पास बेहद कम अनुभव है, लेकिन फैंस के बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि रोहित शर्मा के साथ कौन सा खिलाड़ी बतौर सलामी जोड़ी मैदान पर उतरेगा? Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले आपस में दो प्रैक्टिस मैच खेलेगी टीम इंडिया

आपको बता दें कि टीम में मयंक अग्रवाल और केएल राहुल टीम में दो अन्य सलामी बल्लेबाज है. यदि गिल बाहर होते हैं, तो अभिमन्यु मिथुन को मुख्य टीम में शामिल किया जा सकता है. मिथुन फिलहाल ‘स्टैंड बाई’ हैं, जबकि मयंक और राहुल में से किसी को सलामी बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जा सकता है.

भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का शेड्यूल-

4-8 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट, ट्रेंट ब्रिज (नॉटिंघम)

12-16 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स (लंदन)

25-29 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, हेडिंग्ले (लीड्स)

2-6 सितंबर: भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट, केनिंगटन ओवल (लंदन)

10-14 सितंबर: भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टेस्ट, ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर)

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव.

स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अर्जन नागवासवाला.