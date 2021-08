पांच टेस्ट मैचों की सीरीज (India vs England Test Series) शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है. डरहम में प्रैक्टिस मैच और अपने कई प्रैक्टिस सेशन पूरे करने के बाद टीम इंडिया (Team India) नॉटिंघम पहुंच चुकी है. बुधवार से यहां ट्रेंट ब्रिज मैदान (IND vs ENG Trent Bridge Test) पर दोनों टीमें इस बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज का आगाज करने उतरेंगी.Also Read - मोंटी पनेसर बोले- BCCI चाहता है हम POK की लीग में ना खेलें तो करना होगा ये काम

इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय खिलाडियों और टीम मैनेजमेंट की निगाह पिच पर पड़ी, तो उन्हें अपनी आने वाली चुनौती का अहसास बखूबी हो गया होगा. बीसीसीआई ने अपने एक ट्वीट में पिच की एक तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में इस पिच पर पूरी तरह हरी घास नजर आ रही है, जो तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम में मदद करेगी. Also Read - Friendship Day 2021: युवी ने ‘शोले फिल्‍म’ के गाने पर बनाया विशेष वीडियो, MS Dhoni को नजरअंदाज करने पर कुछ यूं हुए ट्रोल

जाहिर तौर पर अगर बाकी के बचे दो दिन भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के पिच क्यूरेटर पिच से घास को कम नहीं करते हैं तो पहले मैच में गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी होते दिखेंगे. हालांकि भारतीय टीम के बल्लेबाज जरूर पिच को लेकर चिंतित हो सकते हैं लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग इससे उत्साह में जरूर होगा. Also Read - हर्षल गिब्‍स को BCCI की खरी-खरी, POK की कश्‍मीर प्रीमियर लीग में खेलने वाले क्रिकेटर्स की होगी IPL से छुट्टी

A look at the wicket three days out from the 1st Test at Trent Bridge.

Thoughts 🤔#ENGvIND pic.twitter.com/hcUrP3NzbX

— BCCI (@BCCI) August 1, 2021