भारत और इंग्लैंड की टीमें इन दिनों 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही हैं. सीरीज के पहले दो टेस्ट खत्म हो चुके हैं और भारतीय टीम 1-0 से आगे है. पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की शुरुआत तक इंग्लैंड की टीम भारत पर हावी थी लेकिन जब उसके खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों संग स्लेजिंग शुरू (Sledging in India vs England Test Series) की, तो टीम इंडिया ने यह हारी बाजी ही पलट दी. मैच के अंतिम दिन टीम की योजना थी कि वह कम से कम अपनी हार टालकर इसे ड्रॉ करा दे. लेकिन जिस तरह (Jasprit Bumrah) जसप्रीत बुमराह (34*) और (Mohammed Shami) मोहम्मद शमी (56*) ने 9वें विकेट के लिए 89 रन की अविजित साझेदारी की, तो भारत ने मैच पर अपना शिकंजा कस लिया और इंग्लिश टीम को यहां घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.Also Read - India vs England: जीत के बाद बोले Virat Kohli- जो टेंशन इंग्लैंड ने दी, उसने हमें चार्ज किया

मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी इस जीत का श्रेय इंग्लैंड की स्लेजिंग वाली हरकत को दिया, जिसने भारतीय खिलाड़ियों का जीत के प्रति जोश दोगुना कर दिया. इसके बाद युवा ऑलराउंडर केएल राहुल (KL Rahul) ने भी इंग्लैंड को स्लेजिंग के प्रति सावधान कर दिया है. इस सीरीज में अभी 3 टेस्ट मैच बाकी हैं और अब यह तय है कि दोनों टीमें पूरी सीरीज के दौरान स्लेजिंग को भी खेल का हिस्सा बनाए रखेंगी. Also Read - India vs England 2nd Test Day-5: शमी-बुमराह ने आखिरी दिन पलट दिया मैच का रुख, ये हैं भारत की जीत के 5 कारण

लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक बनाने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. इस दौरान उन्होंने भारतीय टीम की जीत पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारे गेंदबाज जीत के लिए पूरी तरह जोश से भरे हुए थे. इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के बीच जो स्लेजिंग हुई उस पर भी अपनी राय रखी. Also Read - India vs England. 2nd Test: लॉर्ड्स में विराट ने गर्मजोशी से रोहित को लगाया गले, Video होने लगा वायरल

29 वर्षीय केएल राहुल ने कहा, ‘आप दो प्रतिस्पर्धी टीमों से ऐसी आशा रखते हैं, आप जानते हैं कि आपको इस सीरीज के दौरान खिलाड़ियों का बेहतरीन कौशल देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा दिल भी दिखेगा और दोनों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान भी होगा. यह सिर्फ यही दर्शाता है कि दोनों टीमें किस हद तक जीतना चाहती हैं. हम थोड़ी-बहुत स्लेजिंग का बुरा नहीं मानेंगे. लेकिन अगर आप हमारे किसी एक खिलाड़ी के पीछे पड़ेंगे तो याद रखिए हम सभी 11 खिलाड़ी उसके समर्थन में उसके पीछे खड़े हैं.’

इस ओपनिंग बल्लेबाज ने कहा, ‘इसने हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और हमारे गेंदबाज मैदान पर बाहर जाने के लिए उत्साहित थे और वे उन्हें अपनी धारदार गेंदबाजी का मजा चखाना चाहते थे.’

बता दें इस सीरीज में स्लेजिंग की शुरुआत लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी के अंतिम समय से शुरू हुई, जब जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) के खिलाफ अपनी तीखी बाउंसर्स का मोर्चा खोल दिया. इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद ही जिम्मी ने बुमराह को इसके लिए काफी कुछ बोल दिया था.

इसके बाद जब बुमराह और शमी भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी पर उतरे तो इंग्लिश खिलाड़ियों ने बाउंसर्स की शुरुआत की और उन्होंने शब्दों का आदान-प्रदान भी शुरू कर दिया. इससे माहौल गरमा गया और पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्ले से इसका करारा जवाब दिया और फिर अपनी बॉलिंग में भी इस कड़वाहट का असर बनाए रखा.