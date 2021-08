इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England Test Series) बुधवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है. भारतीय टीम के ओपनिंग विशेषज्ञ बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. मयंक भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के खिलाफ नेट में अभ्यास कर रहे थे. इस दौरान सिराज का एक तीखा बाउंसर उनके सिर पर जा लगा. इसके चलते कंनकशन नियम के चलते वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं.Also Read - India vs England: इंग्‍लैंड को इंग्‍लैंड में हराना मेरे लिए खास बड़ी उपलब्धि नहीं है: विराट कोहली

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की शॉर्ट गेंद सिर से नजरें हटा ली थीं, जिसके बाद गेंद उनके सिर के पिछले हिस्से में हेलमेट से टकरा गई. बीसीसीआई (BCCI) सचिव जय शाह ने प्रेस रिलीज में कहा, ‘ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) सोमवार को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारतीय टीम के नेट सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते समय हेलमेट पर गेंद लगने से चोटिल हो गए.’ Also Read - IndvsEng: सिर पर गेंद लगने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट से बाहर हुए मयंक अग्रवाल

इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया को ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में ह दूसरा झटका है. इससे पहले युवा बल्लेबाज शुबमन गिल (Shubman Gill) मांसपेशियों में खिंचाव के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के यह सीरीज टेस्ट टीम के प्लेइंग XI में वापसी का मौका है. ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होने के बाद से वह प्लेइंग XI से बाहर चल रहे हैं. इस बार शुबमन गिल के बाहर होने के बाद उनका चांस था लेकिन सीरीज की शुरुआत से पहले वह बाहर हो गए हैं. Also Read - India vs England: पिच पर पेड़-पौधे लगाकर Michael Vaughan ने ली चुटकी, हरी घास वाली पिच पर भारत को हो सकती है मुश्किल

NEWS 🚨- Mayank Agarwal ruled out of first Test due to concussion.

The 30-year-old is stable and will remain under close medical observation.

More details here – https://t.co/6B5ESUusRO #ENGvIND pic.twitter.com/UgOeHt2VQQ

— BCCI (@BCCI) August 2, 2021