भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) इंग्लैंड में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. रहाणे ने इस सीरीज में अब तक खेलीं 7 पारियों में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी ही बनाई है. इसके अलावा वह लगातार यहां संघर्ष कर रहे हैं. द ओवल टेस्ट में भी वह 14 और 0 रन ही बना पाए. इस बीच भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रहाणे का बल्लेबाजी क्रम 5 से हटाकर 6 कर दिया है. लेकिन उनके खेल में कोई बदलाव नहीं आया.

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने रहाणे की फॉर्म पर चिंता जताई और कहा कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें टीम से बाहर कर किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए. जानकार रहाणे से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि ओवल टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान मानी जा रही थी और सभी बल्लेबाजों ने यहां रन बनाएं हैं. लेकिन अजिंक्य रहाणे यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने भी उनके खेल और कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि रहाणे यह पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से गेंद अंदर आ रही है और कौन सी गेंद बाहर जा रही है. उन्होंने कहा, 'इसी कारण वह बाहर जाने वाली गेंद को छोड़ने की बजाए खेल देते हैं और कीपर या स्लिप में कैच हो रहे हैं. अंदर आती गेंदों को वह क्रॉस बैट से खेल रहे हैं, जिसके चलते वह LBW आउट हो रहे हैं.'

इस पूर्व लेग स्पिनर ने आगे कहा, ‘इंग्लैंड में क्रॉस बैट से शॉट खेलना हमेशा जोखिम भरा होता है और यह दर्शाता है कि रहाणे काफी दबाव में हैं और ऐसे में उन्हें टीम से ब्रेक देने की जरूरत है और उन्हें 5वें और आखिरी टेस्ट से अब ड्रॉप करना ही बेहतर है.’

40 वर्षीय दानिश कनेरिया ने कहा, ‘भारतीय टीम को अजिंक्य रहाणे की जगह अब सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) या फिर (Hanuma Vihari) में किसी एक को मौका देना चाहिए.’ बता दें इस सीरीज में अजिंक्य रहाणे ने अब तक (5, 1, 61, 18, 10, 14 और 0) कुल 109 रनों का योगदान दिया है. वह लॉर्ड्स टेस्ट में 61 रन की पारी के अलावा कभी भी इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक के सामने सहज नहीं दिखे हैं.