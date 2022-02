Live cricket score India vs England, U19 World Cup Final:

निशांत सिंधू और शेख राशिद की अर्धशतकीय पारियों की मदद से भारत ने इंग्लैंड टीम को 4 विकेट से हराकर पांचवीं बार अंडर-19 विश्व कप जीता। इसी के साथ भारत ने अंडर-19 विश्व कप की सबसे सफल टीम होने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया। फाइनल मुकाबले में सिंधू ने 54 गेंदो पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 50 रनों की पारी खेली। जबकि राशिद ने 84 गेंदो पर 50 रन बनाए।

इसके अलावा राज बावा (Raj Bawa) ने शानदार पांच विकेट हॉल लेने के बाद 54 गेंदो पर 35 रनों की अहम पारी खेली। जिसकी बदौलत भारत ने 190 रन का लक्ष्य 47.4 ओवर में हासिल कर चैंपियनशिप जीती।

इंग्लैंड अंडर-19 टीम: जॉर्ज थॉमस, जैकब बेथेल, टॉम प्रीस्ट (कप्तान), जेम्स रेव, विलियम लक्सटन, जॉर्ज बेल, एलेक्स हॉर्टन (विकेटकीपर), रेहान अहमद, जेम्स सेल्स, थॉमस एस्पिनवाल, जोशुआ बॉयडेन, जेम्स कोल्स, फतेह सिंह, नाथन बार्नवेल, बेंजामिन क्लिफ।

भारत अंडर-19 टीम: अंगक्रिश रघुवंशी, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यश ढुल (कप्तान), राजवर्धन हैंगरगेकर, निशांत सिंधु, दिनेश बाना (विकेटकीपर), राज बावा, कौशल तांबे, विक्की ओस्तवाल, रवि कुमार, मानव पारख, सिद्धार्थ यादव, अनीश्वर गौतम, गर्व सांगवान