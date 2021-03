India vs England: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) को उस वक्‍त फैन्‍स के गुस्‍से का सामना करना पड़ा जब उन्‍होंने विराट कोहली (Virat Kohli) की आलोचना करने के बाद टीम इंडिया की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए. Also Read - India vs England, 3rd T20I: डेब्यू मैच में नहीं मिली बल्लेबाजी, अगले मुकाबले से बाहर हुए Suryakumar Yadav, जानिए ट्विटर रिएक्शंस

विराट कोहली पहले मुकाबले में शून्‍य पर आउट हुए थे. उक्‍त मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी आराम दिया गया था. वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि वो रोहित के टीम में नहीं होने पर अपना टीवी बंद रखना पसंद करेगी.

इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में भी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) नहीं खेले लेकिन भारत की जीत के बाद वीरू टीम की तारीफ करते नजर आए. फैन्‍स ने वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के यू-टर्न के बाद उन्हें लेकर मीम्‍स बनाने बनाने शुरू कर दिए. आइये हम आपको ऐसे ही कुछ मीम्‍स से रू ब रू कराते हैं.

All one can say when we win convincingly like this. #INDvENG pic.twitter.com/JLdLlQYNHP

Why didn’t you turn off tv because @ImRo45 wasn’t playing. Logic by you: if team lost captain fault, team win player are good. done enough to @msdhoni with those kind of statements. You should support our team in any situation. Learn something from @MichaelVaughan how to support

— Gulmohar Chayande (@GulmoharC) March 15, 2021