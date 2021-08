भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे नॉटिंघम टेस्ट रोचक मोड़ पर पहुंच गया है. मैच में चौथे दिन खेल जारी है और इंग्लैंड ने भारत को यहां जीत के लिए 209 रन का टारगेट दिया है. पहली पारी में 183 रन पर ऑल आउट होने वाले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 303 रन बनाए.Also Read - India vs England 1st Test Day 4, Live Updates: Joe Root ने ठोका 21वां टेस्ट शतक, भारत को 209 रन का टारगेट

इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच खेल के दौरान हल्की फुल्की नोंकझोंक भी देखने को मिली. इस बीच मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने शानदार बॉलिंग के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों को मुंह से भी जवाब दने में कोई कसर नहीं छोड़ी. Also Read - ब्रिटिश मीडिया की आलोचना पर रोहित शर्मा का जवाब- 'फिर से वो गेंद मिली तो फिर वही शॉट खेलूंगा'

इस मैच में सैम करन और जॉनी बेयरस्टो के साथ उनकी जो हल्की फुल्की नोंकझोंक हुई उसने दर्शकों का मनोरंजन भी खूब किया और खेल का रोमांच भी खूब बढ़ाया. Also Read - विवादित ट्वीट के लिए लगे बैन पर बोले रॉबिनसन; 'मुझे शक था कि क्या कभी इंग्लैंड के लिए फिर खेल सकूंगा'

सिराज ने दूसरी पारी में जॉनी बेयरस्टो को आउट किया तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखकर बेयरस्टो को चुपचाप पवेलियन निकलने का जो इशारा किया वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

SMASHED STRAIGHT TO THE MAN! 😌

Siraj sends-off Bairstow 🤫

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! 📺#ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #MohammedSiraj pic.twitter.com/AexNyvMEej

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 7, 2021