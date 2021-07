India vs Great Britain Tokyo Olympics 2020 hockey women’s Pool A Heightlight: मार्टिन हनाह के दो गोलों की बदौलत ग्रेट ब्रिटेन ने यहां जारी टोक्यो ओलंपिक के महिला हॉकी इवेंट में ग्रुप चरण के पूल ए मैच में भारतीय टीम को 4-1 से हराया. भारत की इस ओलंपिक में यह लगातार तीसरी हार है. भारत को पहले मैच में नीदरलैंड ने 5-1 से और दूसरे मुकाबले में जर्मनी ने 2-0 से हराया था. कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व वाली भारतीय महिला हॉकी का निराशाजनक प्रदर्शन तीसरे मैच में भी जारी रहा और वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 6 Live Updates: PV Sindhu ने दर्ज की जीत, महिला हॉकी में भारत की करारी हार

ग्रेट ब्रिटेन की ओर से हनाह ने दो गोल किए, जबकि लिली ओवस्ली और ग्रेस बाल्सडॉन ने एक-एक गोल किया. भारत की तरफ से एकमात्र गोल शर्मिला देवी ने किया. Also Read - Tokyo Olympic 2020: यूं ही नहीं मिलता ओलंपिक मेडल, 5 साल मां से दूर रहीं Mirabai Chanu, जीतकर लौटीं तो फूट पड़े आंसू

An inspiring display from #TeamIndia, but we go down fighting against Great Britain.

We will come back stronger. 💙#GBRvIND #HaiTayyar #IndiaKaGame #Tokyo2020 #TokyoTogether #Cheer4India #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/eCPg7XyqEA

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 28, 2021