भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में मेजबान टीम को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की कमी खलती है। भारत की गेंदबाजी का विश्लेषण करते हुए, पठान ने चुटकी ली कि मेजबान टीम शमी और बुमराह के खतरनाक अटैक को मिस कर रही है।

पठान का ये बयान भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन आया जब भारतीय गेंदबाज को कीवी बल्लेबाजों के विकेट लेने में खास सफलता नहीं मिली रही थी। कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम की पिच पर अब तक स्पिनर्स का ही बोलबाला रहा है और भारतीय तेज गेंदबाजों को खास सफलता नहीं मिली है।

उन्होंने कहा, "टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। ये एक कठिन खेल है। आप मैदान पर आ रहे हैं और लंबे स्पैल में गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर आप वापस आते हैं और आप थक भी जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पांच विकेट हासिल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले आपको शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के दो या तीन विकेट लेने होते हैं और और फिर आपको कुछ टेलेंडर्स को भी आउट करने की जरूरत होती है। इसलिए आपको उस तरह के पांच विकेट देखने को नहीं मिलते हैं।"

पठान ने कहा, “आपके पास एक अच्छी यॉर्कर, एक तेज, तेज बाउंसर और इनस्विंग डिलीवरी भी होनी चाहिए। जब आप इन सभी क्षमताओं को देखते हैं, तो आप मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को याद कर रहे होते हैं। आप जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को मिस कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ये अच्छे गेंदबाज भी हैं; उमेश यादव और ईशांत शर्मा और हमारे पास गुणवत्ता वाले स्पिनर भी हैं।”