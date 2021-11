कानपुर टेस्ट (Kanpur Test) के चौथे दिन शानदार अर्धशतक पारी खेलने के बावजूद भारतीय विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) गर्दन में अकड़न के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के पांचवें दिन भी विकेटकीपिंग नहीं कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में, एक बार फिर केएस भरत (KS Bharat) विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं।Also Read - Shardul Thakur Engagement: शार्दुल ठाकुर आज कर रहे हैं सगाई, मुंबई में होगा समारोह

बीसीसीआई ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "दूसरी पारी में रहते हुए ऋद्धिमान साहा की गर्दन में अकड़न महसूस हुई। विकेट कीपिंग के दौरान उन्हें समस्या हो रही थी। केएस भरत उनकी अनुपस्थिति में विकेट कीपिंग करेंगे।"

Update : Wriddhiman Saha felt stiffness in his neck while keeping in the second innings. It was affecting his movement while wicket-keeping. KS Bharat will keep wickets in his absence on Day 5.#TeamIndia #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/h3BfWYGnft

