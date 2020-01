IND vs NZ 4th T20I Dream11 Tips and Predictions

हैमिल्टन में हुए रोमांचक टी20 मैच में जीत हासिल करने के साथ ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। लेकिन विराट कोहली का मकसद ना केवल सीरीज जीतना बल्कि कीवी टीम को क्लीन स्वीप कर आगामी टी20 विश्व कप से पहले भारत को आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर लाने का है। ऐसे में भारतीय टीम वेलिंगटन में होने वाले चौथे टी20 में भी उसी जोश के साथ उतरेगी जिसके साथ उन्होंने तीसरा मैच खत्म किया।

हालांकि सीरीज पर कब्जा होने के बाद कप्तान कोहली चौथे मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में कुछ प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि कोहली ने कहा था, “सुदंर और सैनी जैसे कुछ खिलाड़ी बाहर हैं जो कि खेलने के हकदार हैं।” कप्तान के बयान से साफ है कि चौथे मैच में बेंच पर बैठे कई खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नजर आएंगे।

दूसरी ओर न्यूजीलैंड टीम शायद की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करे। कीवी टीम के 11 खिलाड़ियों ने तीसरे टी20 में कोई बड़ी गलती नहीं की थी, मेजबान एक बार फिर बुरी किस्मत का शिकार हुए। ऐसे में केन विलियमसन उसी प्लेइंग इलेवन के साथ थोड़ा और प्रयास कर मैच जीतने की कोशिश करेंगे।

आज के मैच के लिए ड्रीम XI टीम:

My Dream11 Team

केएल राहुल, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, कॉलिन मुनरो, मिशेल सैंटनर, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हेमिशे बेनेट, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी

भारत vs न्यूजीलैंड संभावित इलेवन

भारत (संभावित इलेवन): विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, केएल राहुल/संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड (संभावित इलेवन): मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन (कप्तान), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, रॉस टेलर, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, स्कॉट कुग्गेलेइजिन, ईश सोढ़ी, हेमश बेनेट



स्क्वाड:

न्यूजीलैंड: मार्टिन गुप्टिल, कॉलिन मुनरो, केन विलियमसन (कप्तान), टिम सेफ़र्ट (विकेटकीपर), रॉस टेलर, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनेर, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकर, स्कॉट कुग्गेलेजिन, हैमिशर बेनेट

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, मोहम्मद शमी नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, शिवम दूबे

