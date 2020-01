पांच मैचों की टी20 सीरीज (India vs New Zealand) पर कब्‍जा करने के बाद अब भारतीय टीम (Team India) का मुकाबला शुक्रवार को वेलिंगटन में मेजबान न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के साथ होना है. विराट एंड कंपनी इस मैच में भी हैमिल्‍टन में खेले गए मुकाबले वाले प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

पढ़ें:- इंजरी से परेशान हुई न्यूजीलैंड; भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में इस युवा खिलाड़ी को दिया मौका

टीम इंडिया इस मैच में अपने प्‍लेइंग इलेवन में काफी प्रयोग कर सकती है क्‍योंकि टी20 विश्‍व कप 2020 (ICC T20 World Cup 2020) को देखते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) के पास अपनी बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमाने का अच्‍छा मौका है.

पढ़ें:- टिम साउदी का सुपर ओवर में बेहद खराब रिकॉर्ड, पांच में से चार बार हारा न्‍यूजीलैंड

भारतीय टी20 स्‍क्‍वाड में मौजूद संजू सैमसन (Sanju Samson), वाशिंगटन सुंदर (Washington Sunder), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और नवदीप सैनी (Navdeep Saini) को इस सीरीज में अबतक मौका नहीं मिला है. भारतीय टीम मैनेजमेंट शिवम दुबे, मनीष पांडे, मोहम्‍मद शमी जैसे खिलाड़ियों को आराम देकर युवाओं को मौका दे सकता है.

New Zealand vs India 2020: Weather Forecast for Wellington T20I

मौसम विभाग के मुताबिक वेलिंगटन में बारिश होने की संभावना केवल 10 प्रतिशत ही है. स्‍थानीय समयानुसार रात आठ बजे मैच शुरू होना है. मौसम विभाग का कहना है कि शाम पांच बजे तक बारिश होने की संभावना है. इसके बाद आसमान में बादल बने रहेंगे लेकिन बारिश होने की उम्‍मीद कम ही है.