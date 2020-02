Dream11 Tips And Predictions, Dream11 Team, New Zealand vs India Prediction

केन विलियमसन की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम (IND vs NZ) ऑस्‍ट्रेलिया ने टेस्‍ट सीरीज में 0-3 से क्‍लीन स्‍वीप होने के बाद शुक्रवार से भारत की चुनौती के लिए तैयार है. कीवी टीम के लिए आगे की राहें भी इतनी आसान नहीं होने वाली क्‍योंकि सर्वाधिक 360 अंकों के साथ आईसीसी टेस्‍ट चैंपियनशिप में पहले स्‍थान पर मौजूदा भारत अबतक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है. विराट एंड कंपनी हाल ही में न्‍यूजीलैंड से वनडे सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप हुई है. ऐसे में वो न्‍यूजीलैंड को हल्‍के में लेने की गलती बिल्‍कुल नहीं करेगी.

टॉस: दोनों टीमों के बीच मैच में टॉस शुक्रवार तड़के साढ़े तीन बजे होगा.

मैच: भारत-न्‍यूजीलैंड के बीच मैच सुबह चार बजे से शुरू होगा.

वेन्‍यू: पहला टेस्‍ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा.

India vs New Zealand Dream11 Prediction (ड्रीम 11 टीम)

विराट कोहली (कप्तान), केन विलियमसन (उप-कप्तान), बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), रॉस टेलर, चेतेश्वर पुजारा, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, रवींद्र जडेजा, हनुमा विहारी, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी.

भारत का स्‍क्‍वाड (India Squad)

पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, हनुमा विहारी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, रिषभ पंत, शुभमन गिल.

न्यूजीलैंड का स्‍कवाड (New Zealand Squad)

टॉम लेथम, टॉम ब्लंडेल, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जेमीसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्‍ट, एजाज पटेल, डेरिल मिशेल, मैट हेनरी.

