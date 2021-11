भारतीय टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को टेस्ट टीम में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ माना जाता है. लेकिन यह दिग्गज बल्लेबाज बीते 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं जमा पाया है. लेकिन उन्होंने कहा कि शतक न ठोक पाने की उन्हें कोई चिंता नहीं है. उनके बल्ले से निकलने वाले 80 और 90 रन से अगर टीम जीत रही है तो यही काफी है. पुजारा अब गुरुवार से न्यूजीलैंड के (India vs New Zealand Test Series 2021) खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने की तैयारी कर रहे हैं. सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर में होगा.Also Read - IND vs NZ 1st Test: समझना होगा भारत आकर बड़ी-बड़ी टीमें क्‍यों हारती हैं, कीवी कोच बोले- हम 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं

टीम के अभ्यास सत्र के दौरान पुजारा (Cheteshwar Pujara) से जब पूछा गया कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में आक्रामक बल्लेबाजी के उन्हें फायदा हुआ तो उन्होंने कहा, हां, मुझे ऐसा लगता है. जब प्रदर्शन की बात आती है तो मानसिकता थोड़ी अलग थी लेकिन जब तकनीक की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि तकनीक में कोई बड़ा बदलाव आया है. मैं थोड़ा निडर था, जिससे मदद मिली.'

उन्होंने माना कि वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव बना लेते थे लेकिन लीड्स और ओवल में 91 और 61 रन की पारी खेलने के बाद चीजें बदल गई. उन्होंने कहा, 'आपको अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने के बजाए बस कोशिश करें और मैदान में जाकर अपने खेल का आनंद लें.'

उन्होंने कहा, ‘इंग्लैंड सीरीज के दौरान यही मानसिकता थी. अब तक तैयारी अच्छी रही है और भारतीय परिस्थितियों में खेलने के अनुभव से अगले कुछ टेस्ट मैचों में मदद मिलेगी.’ पुजारा ने जनवरी 2019 के बाद से टेस्ट शतक नहीं लगाया है लेकिन उनके लिए यह कोई समस्या नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरे शतक की बात है तो जब होगा तब होगा. मेरा काम टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करना है और ऐसा नहीं है कि मैं रन नहीं बना रहा हूं. मैं 80 या 90 रन की पारी खेल रहा हूं. मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं और टीम के लिए योगदान दे रहा हूं. मुझे अपने शतक की परवाह नहीं है. यह एक पारी की बात है.’

कानपुर टेस्ट में टीम की कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) भी कुछ समय से लगातार बड़ी खेलने में नाकाम रहे हैं. लेकिन पुजारा का मानना है कि वह बड़े स्कोर से सिर्फ एक पारी दूर हैं. इसलिए उतार-चढ़ाव होगा मुझे पूरा यकीन है कि वह बड़ा स्कोर हासिल करने से सिर्फ एक पारी दूर हैं. शतक या बड़ी पारी के साथ ही वह लय हासिल कर लेंगे.’