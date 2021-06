India vs New Zealand, ICC World Test Championship 2021: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के दौरान कीवी टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज बीजे वाटलिंग (BJ Watling) चोटिल हो गए. अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में अपने अंतिम दिन क्रिकेट खेल रहे वॉटलिंग ने इसके बावजूद भी हार नहीं मानी और वो दर्द के बावजूद तुरंत ही विकेटकीपिंग के लिए मैदान में आ गए. Also Read - WTC फाइनल: टीम इंडिया 170 रन पर ऑलआउट, न्यूजीलैंड को 139 रन का लक्ष्य

वॉटलिंग (BJ Watling) का यह विदाई मैच है. वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि डब्ल्यूटीसी 2021 फाइनल के बाद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे.

मैच के छठे दिन रिजर्व डे पर जब वॉटलिंग बल्‍लेबाजी के लिए आए तो भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने उन्‍हें बधाई दी. उन्‍हें अच्‍छे भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं दी गई.

Amid an engrossing #WTCFinal, let’s take some time out to appreciate BJ Watling, who has just taken a catch and is still battling it out there with a dislocated finger on the last day of his stellar Test career 🙌🏻

The mindset of a champion cricketer.#WTC21 #INDvNZ pic.twitter.com/LxFAlTVC0b

