India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021, Day 6 Live: भारत ने पहली पारी में 32 रन से पिछड़ने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के पांचवें दिन मंगलवार को अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 64 रन बनाए. भारत को अब 32 रन की बढ़त मिली गई. स्टंप उखड़ने के समय चेतेश्वर पुजारा 12 और कप्तान विराट कोहली आठ रन पर खेल रहे थे. न्यूजीलैंड ने इससे पहले भारत की पहली पारी के 217 रन के जवाब में 249 रन बनाए. मैच बुधवार को छठे (सुरक्षित) दिन भी खेला जाएगा. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों संग बदसलूकी, दर्शकों ने कहे 'अपशब्द'

भारत की प्लेइंग इलेवन (India Playing XI): विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: विराट कोहली ने रच दिया इतिहास, ICC टूर्नामेंट में कोई ना कर सका था ये कारनामा

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन (New Zealand Playing XI): टॉम लेथम, डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वाटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जैमीसन, नील वैगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट. Also Read - WTC Final, IND vs NZ: खिताबी मुकाबले में Jasprit Bumrah से भूल, गलत जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे