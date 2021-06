India vs New Zealand: ICC World Test Championship: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत के आठ विकेट से हराकर न्‍यूजीलैंड ने जीत दर्ज की. इसके साथ ही कीवी टीम क्रिकेट के 140 साल पुराने इतिहास (Test Cricket History) में पहली टेस्‍ट चैंपियन बन गई है. न्‍यूजीलैंड के दिग्‍गज गेंदबाज सर रिचर्ड हैडली (Sir Richard Hadlee) ने अपनी टीम को बधाई देते हुए केन विलियमसन की जमकर तारीफ की. Also Read - IND vs NZ, World Test Championship Final 2021: टेस्ट टीम में होगा बदलाव, Virat Kohli बोले- कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे

हैडली (Sir Richard Hadlee) ने कहा ,‘‘ यह न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास का खास दिन है. यह पहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC World Test Championship) जीतने का जश्न मनाने का दिन है. यह शानदार टेस्ट मैच था जिसमें कई उतार चढाव देखने को मिले. न्यूजीलैंड ने भारत की बेहतरीन टीम के सामने अच्छा प्रदर्शन किया. इतने साल में न्यूजीलैंड के पास कई अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं जिसने हमें विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिस्पर्धी टीमों में से एक बना दिया है. ’’

Who better to hit the winning runs than the @BLACKCAPS’ greatest ever Test run-scorer, Ross Taylor? Inside the winning moment and trophy presentation 🎥 #WTC21 pic.twitter.com/mvu5Ed5MaC — ICC (@ICC) June 23, 2021

उन्होंने कहा ,‘‘ यह कहना सही होगा कि यह टीम न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम है. ’’ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज ने कहा कि यह जीत दो साल के शानदार प्रदर्शन का नतीजा है.

हैडली (Sir Richard Hadlee) ने कहा ,‘‘ पिछले दो साल में न्यूजीलैंड टीम ने टेस्ट क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन करके देश विदेश में मैच जीते और वह विश्व चैम्पियन बनने की हकदार थी . पूरी टीम ने जबर्दस्त पेशेवरपन दिखाया. एक दूसरे (India vs New Zealand) की मदद करके एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया. टीम प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ की भूमिका भी उन्हें तैयार करने में अहम रही. ’’