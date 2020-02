वेलिंगटन टेस्‍ट (Wellington Test) में भले ही भारतीय टीम की स्थिति (India vs New Zealand) खास अच्‍छी नहीं हो, लेकिन तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का प्रदर्शन मैच के दौरान शानदार रहा. उन्‍होंने पांच विकेट हॉल अपने नाम कर टॉम लेथम, रॉस टेलर, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जैसे बल्‍लेबाजों को पवेलियन का रास्‍ता दिखाया. ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज गेंदबाज जेसन गिलेस्‍पी (Jason Gillespie) ने इशांत की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की.

इशांत शर्मा की गेंदबाजी को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में जेसन गिलेस्‍पी की बड़ी भूमिका है. एक समय था जब इशांत को लगातार दो साल तक आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था. तब वो ससेक्‍स की तरफ से इंग्लिश काउंटी में खेले. इशांत ने ससेक्‍स के मुख्‍य कोच जेसन गिलेस्‍पी की देखरेख में गेंदबाजी में सुधार कर शानदार वापसी की.

वेलिंगटन में शानदार प्रदर्शन पर गिलेस्‍पी ने ट्विटर पर लिखा, “इशांत शर्मा को अच्‍छी गेंदबाजी करता देख मैं काफी खुश हूं. यह सब उसकी सीखने की इच्‍छा शक्ति के कारण हुआ है. वो हमेशा खुद में सुधार करने के लिए तैयार रहता है. बीसीसीआई ने मौजूदा कोचिंग स्‍टाफ को इशांत के शानदार प्रदर्शन का श्रेय जाता है.”

Very happy to see Ishant do so well- all down to his attitude to want to learn, improve and get better.

The current coaching staff of the @BCCI team need to take a lot of credit. https://t.co/Nn2oJjoVC7

— Jason Gillespie (@dizzy259) February 22, 2020