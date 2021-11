KL Rahul Ruled Out of Test Series Against New Zealand: गुरुवार से न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Test Series) के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को केएल राहुल (KL Rahul) के रूप में करारा झटका लगा है. राहुल को बाईं जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते आगामी दो टेस्ट की सीरीज से बाहर होना पड़ा है. राहुल की जगह युवा बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को टीम में जगह मिली है.Also Read - IND vs NZ: तीन साल से शतक नहीं ठोक पाए हैं, Cheteshar Pujara, बोले- चिंता की बात नहीं क्योंकि...

बता दें स्टार युवा ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने हाल ही में इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज में वापसी का मौका मिला था. तब करीब दो साल बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटे इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड में खेले गए 4 टेस्ट मैचों में एक शतक और एक हाफ सेंचुरी जड़कर अपनी वापसी मुकम्मल की थी. लेकिन अब घरेलू टेस्ट सीरीज से वह बाहर हो गए हैं. Also Read - IND vs NZ 1st Test: समझना होगा भारत आकर बड़ी-बड़ी टीमें क्‍यों हारती हैं, कीवी कोच बोले- हम 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब राहुल रिहैबलीटेशन के लिए एनसीए में जाएंगे और यहां वह अपनी फिटनेस पर काम करने के साथ-साथ साउथ अफ्रीका दौरे की तैयारी करेंगे. Also Read - IND vs NZ, 1st Test: अजिंक्‍य रहाणे के लिए प्‍लेइंग-11 चुनना नहीं होगा आसान, सामने हैं ये तीन चुनौतियां

यह टेस्ट सीरीज 25 नवंबर से कानपुर में शुरू होगी, सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा. राहुल के चोटिल होने के बाद कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) अब इस पॉजिशन पर शुबमन गिल (Shubman Gill) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) की जोड़ी को मौका दे सकते हैं. नियमित ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को इस सीरीज में आराम दिया गया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह है भारतीय टेस्ट टीम

भारत: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भारत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर. अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.