नई दिल्ली : आईसीसी विश्व कप-2019 में बारिश के कारण रद्द हुए मैचों की संख्या में गुरुवार को एक बार और इजाफा हो गया. ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच होना था जो भारी बारिश के चलते नहीं हो सका. सुबह से ही हो रही बारिश के कारण इस मैच में टॉस तक नहीं हो सका. यह इस विश्व कप में बारिश के कारण रद्द हुआ चौथा मैच है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, श्रीलंका-पाकिस्तान और श्रीलंका-बांग्लादेश के मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं.

मैच रद्द होने से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला. भारत के तीन मैचों में पांच अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं न्यूजीलैंड के चार मैचों में सात अंक हो गए हैं और वह पहले स्थान पर ही बनी हुई है. बारिश के कारण इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका. रद्द हुए चार मैचों में से यह तीसरा मैच है जिसमें टॉस भी नहीं हो सका. दक्षिण अफ्रीका और विंडीज के मैच में पहली पारी के सात ओवर का ही खेल हो पाया था.

