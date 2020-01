Sports News Today January 23, Most runs as captain in T20Is, India vs New Zealand T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के मैदान पर कदम रखने के साथ ही रिकॉर्ड उनका इंतजार करने लगते हैं. टीम इंडिया ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले टी-20 मैच में उतरेगी.

ऑकलैंड टी20 में विराट और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) अपने नाम एक रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं. दोनों कप्तानों की नजर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के रिकॉर्ड को तोड़ने पर है.

दरअसल, कोहली को टी20 में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए 81 रन की जरूरत है. यदि विराट ऐसा करने में सफल रहे तो वह धोनी को पीछे छोड़ देंगे. कोहली के बतौर टी20 कप्तान 1032 रन हैं जबकि धोनी ने 1112 रन बनाए हैं.

इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) 1273 रन के साथ टॉप पर हैं. उधर, विलियमसन को धोनी के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए सिर्फ 30 रन की जरूरत है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन इसे पहले हासिल करता है. विलियमसन ने बतौर टी20 कप्तान 1083 रन बनाए हैं.

इससे पहले विराट कोहली और केन विलियमसन का आमना-सामना पिछले साल आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था.