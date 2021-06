ICC World Test Championship 2021: भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी टेस्‍ट मैच आज रिजर्व डे के दिन खेला जा रहा है. विराट एंड कंपनी और केन विलियमसन (Virat Kohli vs Kane Williamson) के धुरंधर दोनों ही किसी भी तरह मैच को जीतकर टेस्‍ट क्रिकेट के बादशाह बनना चाहते हैं. आज न्‍यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्‍लेबाज बीजे वॉट‍लिंग (BJ Watling) के अंतरराष्‍ट्रीय करियर का भी आखिरी दिन है. वॉटलिंग पहले ही इस मैच के बाद संन्‍यास लेने की घोषणा कर चुके हैं. Also Read - Live Updates, India vs New Zealand, WTC Final 2021, Reserve Day : लंच तक भारत की 98 रन की बढ़त, पंत-जडेजा मैदान में

Wonderful sportsmanship spirit by Virat Kohli, he’s congratulating BJ Watling on a fantastic career. pic.twitter.com/5QrlPoyax2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 23, 2021

विराट कोहली (Virat Kohli) ने छठे व आखिरी दिन रिजर्व डे पर मैच शुरू होने से पहले बीजे वॉटलिंग से बात की और उन्‍हें उनके भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं दी. सोशल मीडिया पर इस वक्‍त फैन्‍स विराट कोहली की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli) और चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) आखिरी दिन बल्‍लेबाजी के लिए आए. हालांकि दोनों ही मंगलवार के अपने स्‍कोर में ज्‍यादा योगदान नहीं दे पाए. काइल जेमिसन ने दोनों को विकेट के पीछे कैच आउट करवाया.

इससे पहले सोमवार तक भारतीय टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे. भारत को पहली पारी के आधार पर पिछड़ने के कारण केवल 32 रनों की बढ़ ही मिल पाई थी. सोमवार तक शुबमन गिल और रोहित शर्मा आउट हुए थे.