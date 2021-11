टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के खत्म होने के बाद ब्रेक पर गए कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तो भाग नहीं लेंगे लेकिन वह मुंबई टेस्ट से क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर वापसी करेंगे. इससे पहले भारतीय कप्तान ने मैदान पर अभ्यास शुरू कर दिया है. विराट 5 महीने के कड़े शेड्यूल के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 और एक टेस्ट मैच के दौरान आराम पर हैं.Also Read - IND vs NZ Test: Ajinkya Rahane और Rahul Dravid ने कीवियों के लिए बनाई नई चाल, Ravichandran Ashwin को मिलेगी नई गेंद

विराट कोहली इस ब्रेक के दौरान अपने घर मुंबई में अपने परिवार संग आराम फरमा रहे हैं. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. मंगलवार को उन्होंने अपने प्रशिक्षण स्थल से एक बिल्ली को पकड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट की. Also Read - IND vs NZ Test: KL Rahul चोटिल होकर टेस्ट सीरीज से बाहर, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

विराट कोहली ने टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंस्टाग्राम और टि्वटर पर अपनी तस्वीर साझा की, जिसमें बिल्ली उनकी गोद में बैठी हुई थी. कोहली ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘प्रैक्टिस से एक कूल बिल्ली की ओर से हेलो.’

