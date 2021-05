India vs New Zealand, World Test Championship 2021: इंग्‍लैंड के साउथम्‍पटन में होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC 2021) के फाइनल मुकाबले को शुरू होने में अब एक महीने से भी कम वक्‍त बचा है. टेस्‍ट क्रिकेट के इस पहले विश्‍व कप को देखने की इच्‍छा रखने वाले फैन्‍स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. आईसीसी ने उक्‍त मैच को देखने के लिए दर्शकों को आने की अनुमती दे दी है. Also Read - एक महीने बाद WTC फाइनल, टीम इंडिया को नियम-शर्तों का इंतजार

बताया गया कि साउथम्‍पटन के रोस बाउल स्‍टेडियम (The Rose Bowl, Southampton) में चार हजार दर्शकों के आने की अनुमती दे दी गई है. प्रत्‍येक दिन चार हजार दर्शक मैदान पर आकर इस महामुकाबले का लुत्‍फ उठा सकेंगे. भारत और न्‍यूजीलैड (IND vs NZ) के बीच ये मैच 18 से 22 जून के बीच खेला जाना है.

कोरोना वायरस (Covid-19) की दूसरी लहर आने के बाद तमाम देश बीते कुछ महीनों से दर्शकों के बिना ही मैचों का आयोजन कराने को मजबूर हैं. इंग्‍लैंड में वायरस का प्रकोप कुछ कम हुआ है.

ऐसे में हैंपशर काउंटी क्लब के प्रमुख् रॉड ब्रांसग्रोव ने यह जानकारी दी. टेन में कोरोना महामारी के हालात सुधरने के बाद करीब 1500 लोगों को लीसेस्टरशर और हैंपशर के बीच काउंटी मैच देखने की अनुमति दी गई थी .

रॉड ने क्रिकबज से कहा ,‘‘हम आज से चार दिवसीय काउंटी मैच की मेजबानी कर रहे हैं और सितंबर 2019 के बाद पहली बार दर्शकों को इंग्लैंड में काउंटी मैच देखने की अनुमति मिली है. इस दौर के बाकी काउंटी मैच कल शुरू होंगे और इनमें भी दर्शक आयेंगे.’’

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल में 4000 दर्शकों को अनुमति दे रहे हैं. ‘‘ इसमें से 50 प्रतिशत आईसीसी के प्रायोजक और अन्य हितधारकों का होगा. हम 2000 टिकट बेचेंगे. हमें दर्शकों की ओर से दोगुने से अधिक आवेदन मिल चुके हैं.’’

भारतीय टीम इस वक्‍त मुंबई में पहुंचकर क्‍वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजर रही है. वहीं, न्‍यूजीलैंड पहले ही इंग्‍लैंड पहुंच गई है. विराट कोहली और उनकी टीम साउथम्पटन में दस दिन क्‍वारंटाइन में रहेगी लेकिन उन्हें अभ्यास की अनुमति रहेगी.