India vs New Zealand, Day-5: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के पांचवें दिन भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच मजेदार सीन देखने को मिला. हिटमैन स्लिप में फिल्डिंग के दौरान विराट कोहली की हरकतों पर मजे लेते हुए नजर आए. Also Read - Live updates, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 5: मोहम्‍मद शमी ने झटका अपना तीसरा विकेट, मुश्किल में न्‍यूजीलैंड

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी मैच (ICC World Test Championship 2021 Final) के दौरान टीम इंडिया ने दूसरे सेशन के पहले एक घंटे तक मजबूत पकड़ बना ली है. कीवी टीम के छह बल्‍लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं. मैदान पर केन विलियमसन (Kane Williamson) टीम की पारी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. मोहम्‍मद शमी ने तीन और इशांत शर्मा ने दो विकेट निकाल कीवी बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. Also Read - WTC फाइनल: Shubman Gill ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ा उम्दा कैच, देखें VIDEO

साउथम्‍पटन में इस वक्‍त काफी सर्दी पड़ रही है. सभी खिलाड़ी स्‍वेटर पहनकर मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं. विराट कोहली (Virat kohli) मैदान पर सर्दी से बचने के लिए लिए वार्मअप कर रहे थे. वो खुद को गर्म रखने के लिए उछल कूद करते नजर आए. विराट के बाजू में ही रोहित (Rohit Sharma) स्लिप में फिल्डिंग कर रहे थे. Also Read - India Vs New Zealand Day 5: Jasprit Bumrah से हुई बड़ी चूक, गलत जर्सी पहनकर करने लगे गेंदबाजी, फिर…

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को विराट की हरकतें फनी लगी और वो उन्‍हें देखकर हंसते हुए नजर आए. इस घटना का एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. फैन्‍स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

विराट कोहली (Virat kohli) और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्‍तों के अटकलें अक्‍सर लगती रही हैं. मीडियो रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं. बताया जाता है कि कोच रवि शास्‍त्री ने दोनों के रिश्‍तों को एक बार फिर अच्‍छा बनाने में अहम भूमिका निभाई है.