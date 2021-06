ICC World Test Championship 2021: साउथम्‍पटन के रोस बाउल स्‍टेडियम में भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में छठे दिन पहले सेशन के दौरान भारत ने तीन विकेट गंवा दिए. भारत की कुल बढ़त अब 98 रन की हो गई है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) 28 और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) 12 रन बनाकर खेल रहे हैं. Also Read - अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के आखिरी दिन से पहले BJ Watling से मिले Virat kohli, फैन्‍स ने की प्रशंसा

लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में पांच विकेट पर 130 रन बनाए. टीम इंडिया ने हालांकि अबतक 98 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड की पहली पारी पांचवें दिन 249 रन पर ऑलआउट हुई थी और उसने 32 रनों की बढ़त ली थी. बारिश के कारण दो दिनों का खेल पूरी तरह धुल गया था जिसके कारण आज रिजर्व डे रखा गया. लंच तक विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत 48 गेंदों पर चार चौकों के सहारे 28 रन और रवींद्र जडेजा 20 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी और काइल जैमिसन ने दो-दो विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट को अबतक एक विकेट मिला है. इससे पहले, भारत ने आज दो विकेट पर 64 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई और चेतेश्वर पुजारा ने 12 और कप्तान विराट कोहली ने आठ रन से अगे खेलना शुरू किया. कोहली हालांकि ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और जैमिसन की गेंद पर 29 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

कोहली के जाने के बाद पुजारा भी जैमिसन का शिकार बने. पुजारा ने 80 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 15 रन बनाए. उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने फिर पंत के साथ साझेदारी जमाई लेकिन यह साझेदारी कुछ बड़ा रूप लेती उससे पहले ही बोल्ट ने रहाणे को आउट कर भारत को पांचवां झटका दिया. रहाणे ने 40 गेंदों पर एक चौके की मदद से 15 रन बनाए.