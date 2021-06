भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021 Final) का फाइनल ड्रॉ की ओर आगे बढ़ रहा है. मैच में नतीजा आने की संभावना कम ही नजर आ रही है. हर भारतीय फैन के मन में यही विचार चल रहा है कि किसी तरह मैच शुरू हो और भारत जीत दर्ज करे. पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्‍ता (Deep Das Gupta) की मानें तो मैच का ड्रॉ होना भारत के लिए ज्‍यादा नकारात्‍मक विचार नहीं है. Also Read - Live updates, India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 5: बारिश रुकी, मैच शुरू, बुमराह-इशांत ने की बाउंर्स की बौछार

दीपदास गुप्‍ता (Deep Das Gupta) ने कहा, “ अगर भारत को पॉजिटिव रिजल्‍ट चाहिए तो उन्‍हें हर हाल में अगले सेशन में प्रभाव डालना होगा. भारत अटैक कर विकेट निकालना चाहेगा. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो कम से कम ज्‍यादा रन ना लुटाए. देखने में ये नकारात्‍मक अप्रौच लगती है. अगर आप भारत के नजरिए से चीजों को देखें तो इस वक्‍त मैच का ड्रॉ होना इतनी भी नकारात्‍मक चीज नहीं है.” Also Read - टेस्ट क्रिकेट में 450 ओवर होने ही चाहिए भले छह या सात दिन लगें: Aakash Chopra

उन्‍होंने कहा, “अगर यहां से भारत जीतना चाहता है तो सभी चार पारियां खेलने की जरूरत है. पहले हमें न्‍यूजीलैंड को आउट करने की जरूरत है. अगर वो लीड लेने में सफल रहे तो भी हमें उन्‍हें कंट्रोल में रखना होगा. इसके बाद भारत को बल्‍लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाने होंगे. फिर अंतिम पारी में हमें न्‍यूजीलैंड को आउट भी करना है.” Also Read - IND vs NZ, WTC Final: बारिश ने बर्बाद किया चौथा दिन, Kyle Jamieson ने इस तरह किया टाइम पास

दीपदास गुप्‍ता (Deep Das Gupta) ने कहा, “मौजूदा वक्‍त में केवल 1.5 इनिंग ही पूरी हुई है. भारत को जीतने के लिए अभी आगे 2.5 इनिंग भी खेलनी है.”

उन्‍होंने कहा, “अगर टाइम फ्रेम को देखें तो न्‍यूजीलैंड के जीतने के चांस ज्‍यादा नजर आते हैं. मैच ड्रॉ होने के चांस सबसे ज्‍यादा हैं. इसके बाद न्‍यूजीलैंड की जीत का नंबर आता है. अगर भारत को जीतना है तो न्‍यूजीलैंड की बल्‍लेबाजी को दो बार धराशाही करना होगा. ऐसा होना थोड़ा मुश्किल नजर आता है.”

दीपदास गुप्‍ता (Deep Das Gupta) ने कहा, “अगर न्‍यूजीलैंड को जीतना है तो उन्‍हें 300 से ज्‍यादा रन बनाने होंगे. 70 से 100 रन की बढ़त लेने के बाद उन्‍हें भारत को जल्‍द आउट करना होगा.”